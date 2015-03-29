حصرياً..الصّور الأولى لكارمن لبّس "رئيسة الجمهوريّة"

تطل النّجمة اللبنانية كارمن لبّس على جمهورها من خلال مسلسل "مدام برزدنت"، للمخرج السّوري سيف الشيخ نجيب، وتمّ تصوير العمل في العاصمة الأردينة عمّان.

وحصل "سيدتي نت" على صور حصريّة من كواليس "مدام برزدنت"، الذي تلعب لبّس فيه النجمة اللبنانية دور رئيسة جمهورية لبلد افتراضي يقع بين جبلين، وتسير أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي فانتازي.

ويتألّف العمل من 15 حلقة، وهو من بطولة عدد من الفنانين السّوريين والأردنيّين واللبنانيين منهم الفنانة السوريّة ناظلي الرواس والفنّان الأردني حكيم حرب، والفنان الأردني زهير النوباني.