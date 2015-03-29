وأخيراً ..سلافة معمار في سوريا

عادت الفنانة السّوريّة سلافة معمار أخيراً إلى سوريا بعد غياب أربع سنوات عنها، حيث كانت نقلت مقرّ إقامتها إلى العاصمة بيروت منذ اندلاع الحرب في بلدها سوريا.

ولاحقت معمار التحليلات والشّائعات بأنّها ترفض المشاركة بأي عمل يتم تصويره داخل سوريا، لتثبت النجمة السورية بعودتها هذه إلى دمشق، عدم صحّة كل الشائعات.

أمّا عن سبب تواجد معمار في دمشق حاليّاً، فهو انضمامها لأسرة مسلسل "العرّاب" الذي يخرجه المثنّى صبح، وبدأ بتصوير أولى مشاهده منذ يومين.

يذكر أن آخر عمل صوّرته سلافة معمار في دمشق يعود لعام 2012 عندما شاركت في مسلسل "أرواح عارية" للمخرج الليث حجو.

مسلسل "العراب" تأليف حازم سليمان، وإنتاج سما الفن، وطبعاً العمل مأخوذ عن الرواية العالميّة "العرّاب" للكاتب ماريو بوزو.

ويشارك في بطولة العمل كل من: عابد فهد، وسلوم حداد، وقصي خولي، وعبد المنعم عمايري، ومحمد حداقي، وسيف الدين سبيعي، وصفاء سلطان، وباسم ياخور.

"العرّاب" مسلسل اجتماعي معاصر يتألف من ستين حلقة، سيتم عرضه على جزأين، وتدور أحداث العمل في فترة ما قبل 2010 أي قبل بداية الثورة في سوريا.