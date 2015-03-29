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باحث ليبى يطالب مصر بالتدخل فى طرابلس مثلما تفعل مع اليمن

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باحث ليبى يطالب مصر بالتدخل فى طرابلس مثلما تفعل مع اليمن باحث ليبى يطالب مصر بالتدخل فى طرابلس مثلما تفعل مع اليمن
ناشد عبدالله عتمانة الباحث السياسى الليبى بشكل خاص والملوك العرب بشكل عام أن يتضامنوا جميعا لحل الأزمة فى ليبيا مثلما يفعلون مع اليمن، بعد انتشار تجارة المخدرات والسلاح، مطالبا بإيجاد إطار سياسى لحل الأزمة فى طرابلس.

وعلّق الباحث السياسى على اجتماع القمة العربية أمس بشرم الشيخ قائلا: "أن العرب اليوم أصبحوا أكثر تماسكا ووعيا وترابطا عما قبل، مشيدا بضرب القوى العربية المشتركة الحوثيين فى اليمن بعد تهديدهم للأمن القومى العربى والبيت الخليجى بشكل خاص.

وأضاف عتمانة خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع عبر شاشة "سكاى نيوز عربية" أن التحرك العربى تجاه اليمن كان تحرك عاطفى، مشيراً إلى أن ذلك جاء تلبية لدعم الشرعية والاستقرار فى اليمن.

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مصر 365

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