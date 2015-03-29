الإمارات تعيش فى ظلام لمدة 60 دقيقة لحماية الأرض من الغازات الكربونية

للعام الثامن على التوالى تشارك الامارات فى مبادرة ساعة الارض، والتى يتم خلالها اطفاء اضواء عدد كبير المبانى لمدة 60 دقيقة، لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى مساء السبت أن المبادرة شارك فيها عشرات المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة والتى عمها الظلام لمدة ساعة، ماساهم فى خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 305 ميجاوات، وتوفير 183 طناً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بزيادة 20% عن العام الماضى.

وجرى إطفاء انوار مسجد الشيخ زايد فى ابوظبى، الذى يعد ثالث أكبر مسجد فى العالم، كما تم اطفاء أنوار قصر الامارات الذى يعد أحد أهم معالم الامارات، الى جانب اغلاق أضواء منطقة برج خليفة فى دبى، وتم اطفاء اضواء معالم سياحية كبرى فى الامارات، ومنها منطقة قناة القصباء فى الشارقة، خلال ساعة الارض.