تعرف على أحدث تقارير مكافحة العدوى الميكروبية فى المستشفيات

كيف تنتقل العدوى الميكروبية؟

العدوى الجرثومية المكتسبة من المستشفيات (والمعروفة باسم عدوى المستشفيات) هى العدوى التى تسببها أنواع مختلفة من البكتيريا وغيرها من الكائنات الدقيقة الموجودة داخل أروقة المستشفيات، والتى قد تنتقل منها لأى فرد متواجد فى المكان، سواء كان من المرضى أو الزائرين أو أحد أفراد الفريق الطبى، أو من العاملين بالمستشفى.>وتنتقل تلك العدوى إما باكتسابها من البيئة نفسها (عن طريق الهواء والأدوات غير النظيفة على سبيل المثال) أو من خلال الاختلاط مع الآخرين (خاصة الفريق الطبى، أثناء تقديم العناية التمريضية أو إجراء الكشف أو الفحوص المعملية) أو من المريض ذاته (حيث تنتقل الميكروبات داخل جسم الإنسان الواحد من موضع لآخر). ‬ ‬‬

ويسلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة بنى سويف، الضوء على أحدث التقارير التى ترصد الجهود الدولية لمكافحة هذا النوع من العدوى، مشيرًا إلى أنه وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز الوقاية من الأمراض (CDC) فى الولايات المتحدة، فإن أعداد حالات الإصابة بعدوى المستشفيات فى تناقص، ولكن لا تزال هناك جهود أكثر يجب بذلها لتوفير مستويات حماية أعلى.

ويشير خير الله أنه وفقًا لنتائج التقرير المستمدة من أكثر من 14500 مركز رعاية صحية فى مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد حالات الإصابة بعدوى مجرى الدم المكتسبة داخل المستشفيات قد انخفض فى الفترة من 2008 – 2013 بنسبة 46%، كما انخفضت أعداد العدوى الموضعية الناتجة عن العمليات الجراحية Surgical Site Infections فى الفترة الزمنية نفسها بنسبة 19%.

وبالتركيز على أنواع الميكروبات المعروفة بمقاومتها الشديدة للمضادات الحيوية، كشف التقرير عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالبكتيريا العنقودية المقاومة للمثيسلين MRSA فى الفترة من 2011 – 2013 بنسبة 8%، بالإضافة إلى انخفاض حالات الإصابة الناجمة عن الكلوستريديوم ديفيسيل clostridium difficile والتى تسبب حالات الإسهال داخل المستشفيات بنسبة 10% فى الفترة الزمنية نفسها.

هل تحذو مصر حذو الولايات المتحدة الأمريكية؟

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ويطالب خير الله الهيئات الصحية المصرية بضرورة إعداد مثل تلك التقارير لرصد أعداد الإصابة فى مصر، ومن ثم تغيير السياسات الوقائية إن لزم الأمر، مشيرًا إلى ضرورة عمل الدورات وورش العمل التى تشرح طرق التعقيم وإجراءات تطهير وتنظيف المواد الملوثة والسطوح، من أجل مكافحة العدوى داخل المستشفيات.