انسداد شرايين القلب يؤدى للوفاة والوقت مهم لإعادة الحياة لخلايا القلب

فتح الشريان المغلق

أكد الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة، أنه يمكن توسيع الشريان المسدود بالقلب منذ فترة طويلة، موضحًا أن كل جزء من القلب يتغذى من خلال شريان أو أكثر من الشرايين التاجية، وانسداد إحدى هذه الشرايين قد يؤدى إلى الوفاة الكلية أو الجزئية بجزء من عضلة القلب، ويتمثل فى هبوط وظائف القلب والتى يشعر المريض بها إما كآلام فى الصدر أو ضيق فى التنفس إذا كان الجزء المصاب كبيرًا.

وقال إن الأبحاث العالمية أظهرت أن فتح الشريان المغلق يعود بالنفع على المريض وذلك لإمكانية إحياء العضلة الضعيفة التى لم يتم موتها بسبب الإغلاق، ولكن قبل هذا العمل يجب التأكد من أن التدخل سوف يعود على المريض بالفائدة عن طريق دراسة وتقييم انقباض القلب بالموجات فوق الصوتية وكذلك المواد المشعة التى تحقن عن طريق أوردة الجسم.

قوة عضلة القلب هدف أساسى

وأشار إلى أنه رغم أن التكلفة لفتح هذه الشرايين قد تكون كبيرة، إلا أن استمرار قوة عضلة القلب هدف أساسى فى علاج مرضى القلب، وفى هذا المكان ويستخدم الآن أنواع معينة من القساطر والأسلاك المرشدة التى لم تكن موجودة من قبل، والتى بواسطة استخدامها تتحسن النتائج وتقل المخاطر .

وأوضح أن عامل الوقت هو المحك الأول فى نجاح إعادة الحياة لخلايا القلب وكلما كان التدخل سريعًا فى الساعات الأولى كلما كانت الفائدة للمريض أكثر نجاحًا.