أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. صدور الحكم فى اتهام الفنانة زينة لمحامية أحمد عز بالسب والقذف

Google+ Print
اليوم.. صدور الحكم فى اتهام الفنانة زينة لمحامية أحمد عز بالسب والقذف اليوم.. صدور الحكم فى اتهام الفنانة زينة لمحامية أحمد عز بالسب والقذف
تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالى، الحكم على محامية الفنان أحمد عز فى تهمة سب وقذف الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينة، قد أقامت جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر تتهم فيها محامية الفنان أحمد عز، سارة درويش، بسبها وقذفها بعبارات من شأنها التشهير بها، وقدم محامى زينة المستشار طارق جميل سعيد حافظة مستندات لهيئة محكمة مدينة نصر تثبت جريمة السب فى حق موكلته ضد المتهمة.

موضوعات متعلقة:

تأجيل جلسة إثبات نسب توأم زينة لـ21 مايو لحين الفصل فى طلب الرد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365