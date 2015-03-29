اليوم.. صدور الحكم فى اتهام الفنانة زينة لمحامية أحمد عز بالسب والقذف

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالى، الحكم على محامية الفنان أحمد عز فى تهمة سب وقذف الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينة، قد أقامت جنحة مباشرة أمام محكمة مدينة نصر تتهم فيها محامية الفنان أحمد عز، سارة درويش، بسبها وقذفها بعبارات من شأنها التشهير بها، وقدم محامى زينة المستشار طارق جميل سعيد حافظة مستندات لهيئة محكمة مدينة نصر تثبت جريمة السب فى حق موكلته ضد المتهمة.

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