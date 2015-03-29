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طالب يشوه وجه زميله بشفرة حلاقة لرفض تغشيشه فى امتحان الشهر بالمنيا

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طالب يشوه وجه زميله بشفرة حلاقة لرفض تغشيشه فى امتحان الشهر بالمنيا طالب يشوه وجه زميله بشفرة حلاقة لرفض تغشيشه فى امتحان الشهر بالمنيا
أقدم طالب بمدرسة إعدادية بطعن زميله بآلة حادة عبارة عن شفرة موسى حلاقة خلال اليوم الدراسى إثر مشاجرة بينهما بمركز مطاى محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام طالب بالصف الأول الإعدادى يدعى "جرجس.ع" بضرب زميله "محمد.ع" بشفرة موسى حلاقة، مما تسبب فى إصابته بجرح غائر فى الوجه.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت أثناء اليوم الدراسى بعد أن قام الطالبان بالتشاجر قبل يوم الحادث بسبب رفض الأخير تلبية طلب الأول فى أن يغششه فى امتحان الشهر، وقام مدير المدرسة بمعاقبة الاثنين وظن الجميع أن المشاجرة قد انتهت بين الطالبين.

وفى اليوم التالى كانت المفاجأة بقيام الطالب بالتربص لزميله وأحضر معه آلة حادة عبارة عن شفرة موسى حلاقة إلى المدرسة وقام بضربه فى وجهه مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى الوجه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28 جنح أحداث وتم العرض على النيابة التى استدعت مدير المدرسة والمشرف المسئول للتحقيق معهما فى الواقعة.

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مصر 365