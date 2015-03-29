محكمة زنانيرى تقضى بخلع زوجة لبيع زوجها أثاث منزله لشراء مخدرات بشبرا

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى بخلع زوجة من زوجها لقيامه ببيع أثاث منزل الزوجية لشراء المخدرات بشبرا.

كانت "هالة.م" قد أقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "صلاح.ك"، وقالت فيها "زوجى الذى تحملته وائتمنته على حياتى ونفسى ذهب إلى طريق لا رجعه فيه بعد مرافقته لمجموعة أصدقاء منحرفين يتعاطون المواد المخدرة سويا، ليأتى لى كل مساء فاقدا للوعى ويتعدى على بالضرب والإهانة".

وحملت الدعوى رقم "1657"لسنة 2015 وتابعت فيها الزوجة: "تعبت من كثرة غيابه عن المنزل فكان زوجا على الورق فقط لا يتحمل أى مسئولية، فأنا لم أعلم للأسف أنه مدمن على شرب الحشيش والمخدرات إلا بعد الزواج، وعندما اكتشفت حملى بابنى "عمرو" قررت الصبر وعدم الانفصال عنه لعله يرجع عما هو عليه، ولكن حاله مع الوقت أصبح أسوأ.

وأكملت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: بدأ يحرمنى وابنه من كل شىء حتى يوفر الأموال ليغيب عن الدنيا وما فيها، ليشعر بسعادة وقتية، ونصبح أنا وابنه ضحية عندما يتعدى علينا بالضرب، لذا قررت أن أترك المنزل خوفا على حياتنا وعندما رجعت وجدته قد باع كل ما نملك من أثاث ليشترى الحشيش والمخدرات".

وتابعت الزوجة بدعواها: قررت اللجوء للخلع بعد رفض العلاج وقاطع أهله بعد تدخلهم عدة مرات لمساعدته فى الذهاب لمصحة، ليقلع عن التعاطى فتيقنت أنه لا يريد الشفاء من ذلك المرض فهو يرى التعاطى رجولة وشىء عادى يمارسه معظم المصريين، ويعتقد أنه يحاول أن يتخلص من الضغوط والمشاكل لذا لم يكن هناك أمل فى الحياة المشتركة مع شخص يفكر بتلك الطريقة.