مرسى علم تشارك العالم فى مبادرة "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار وإيقاد الشموع

شاركت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، العالم، مساء امس السبت، فى فاعليات "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة فى أشهر شوارع المدينة.

يأتى ذلك بهدف مشاركة العالم فى "ساعة الأرض" والتى تستمد شعارها من هدف توحيد الشعوب، حيث شارك مجلس مدينة مرسى علم مع مكتب محميات جنوب البحر الاحمر وبرعاية فندق هيلتون مرسى علم، فى فاعليات وحدث ساعة الأرض وأطفأوا الأنوار لمدة ساعة بعد أن قاموا بعمل توعية لأهالى المدينة عن ساعة الأرض وذلك بشارع 19 أكبر شوارع المدينة.

وقال اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة مرسى علم أننا بدأنا بتوعية الأهالى وحثهم على المشاركة، وشارك فى الفاعلية عدد كبير من أهالى المدينة والسياح والعاملين فى النشاط السياحى.

وقد تمت توعية الأهالى عن ساعة الأرض وكيف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة الاحتباس الحرارى والمشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة والتى بدأت إطفاء الأنوار من الساعة 8 ونصف مساء حتى 9 ونصف بشارع 19 بالمدينة.

وأضاف الشاهد أن الأطفال قاموا بتقديم الشموع لأصحاب المحال التجارية والأهالى قبل إطفاء الأنوار واغلقت فى الثامنة والنصف الأنوار حتى التاسعة والنصف وبذلك تكون مرسى علم قد شاركت العالم فى ساعة الأرض.

يذكر أن ساعة الأرض هى مبادرة تقوم بها دول العالم تطوعاً، وانطلقت المبادرة من الصندوق العالمى لصون الطبيعة، عام 2007 من مدينة سيدنى الأسترالية، وبعد نجاح المبادرة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدنى انضمت 400 مدينة لساعة الأرض فى 2008، وكانت مدينة دبى هى المدينة المشاركة الأولى عربياً.



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مرسى علم تشارك العالم فى فاعليات ساعة الأرض

شباب مرسى علم وأطفالها يشاركون فى ساعة الأرض

العاملون فى النشاط السياحى وسياح شاركوا فى ساعة الأرض