"تمرد الإسكندرية" تدشن مبادرة "الشعب يراقب" لخدمة المواطن السكندرى

أطلقت أمس حركة تمرد الإسكندرية مبادرة وهاشتاج على صفحتها باسم الشعب يراقب لخدمة المواطن السكندرى للتفاعل على حل قضايا تهم المواطنين فى مجال الصحة والتعليم والأمن.

وأشار احمد سمير منسق تمرد الإسكندرية، إلى أن كرامة المواطن حق من الحقوق التى يعتز بها الفرد فيجب على المواطنين تقديم الاحترام والتقدير والتعاون لبعضهم البعض.

ففى بعض الأوقات نسمع أو نتلقى شكاوى عن انتهاكات ونحن فى تمرد نفضل أن نشارك المواطن هذه المشاكل وعمل اتصال بين المواطن السكندرى والأجهزة التنفيذية فى المحافظة.

وأضاف أحمد سمير منسق تمرد الإسكندرية قائلا: "نحن فى حاجة إلى تقاسم الحريات والواجبات التى تتعلق بمصير حق المواطن والحفاظ على كرامته وكيانه نحن فى حاجة إلى التعاون مع بعضنا البعض بكل حب وعطاء، فكلنا سواسية لا يعلو أحد على أحد".

وقال عماد مسعود مسئول التنظيم بالحركة، "نحن فى تمرد نتقاسم الحياة مع المواطن ونبذل ما فى وسعنا لخدمة الأهالى والمجتمع ونتعاون مع بعضنا البعض، فنحن نرتبط بعلاقات إنسانية وأخوية هدفها هو الأمن والاستقرار الاجتماعى والثقافى والاقتصادى مما يوفر لنا الاحترام المتبادل والرخاء فى مجال خدمة الأهالى".

وأضاف عماد مسعود مسئول التنظيم بالحركة "نأمل فى الفترة القادمة نشر ثقافة تقوم على أساس حق الإنسان فى المجتمع والقيام بدورات لتوعية المواطنين بالحقوق الدستورية، وتهيئة كوادر من الناشطين تعمل على حماية حق الإنسان، وتعزيز قيم العدل والمساواة أمام القانون".

وقال عماد مسعود مسئول التنظيم بالحركة "أطلقنا على الصفحة الخاصة بتمرد "هاشتاج الشعب يراقب" وصفحة خاصة نقوم فيها بكشف أى فساد داخل المحافظة للتواصل مع الأجهزة التنفيذية لنساعد على بناء جمهورية العدل والكرامة".