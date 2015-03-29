بالفيديو..العريفى للمقاتلين مع الحوثيين: "لا تدنسوا أنفسكم بقتل أهلكم"

خاطب الشيخ السعودى محمد العريفى، الشباب الذين يحملون السلاح مع الحوثيين فى اليمن ويقاتلون معهم، قائلا: "لا تدنس نفسك بقتل أهلك وتحارب التوحيد والسنة تحت راية الضلال".

وأضاف العريفى، خلال خطبة الجمعة أمس الأول: "أوجه رسالتى لمن يحملون السلاح مع الحوثيين ويقاتلون معهم وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم أن دولة الفرس خدعوهم بشعارات يظنون أنهم ينصرون الإسلام"، وأضاف: "يا ولدى.. يا بنى.. هذا بلدك واليمنيون أهلك، ولا تكن ذراعا وخنجرا لدولة صفوية رافضية تستعملك لتحقيق أغراضها وطعن أهلك.. انج بنفسك قبل أن تموت ميتة جاهلية".

وأوضح "العريفى": "دولة الفرس تعاملك مرتزقا لا يهمها نجاتك ولا مصيرك فى الدنيا ولا فى الآخرة وانظر لقتلاهم الذين أتوا بهم من بلاد الشام وبلاد حول إيران ويتبنون مذهبها وزجت بهم فأصبحت الكلاب تأكل أجسادهم ولم تلتفت لهم دولة الفرس".

واختتم الشيخ محمد العريفى حديثه قائلا: "أنت عربى وابن عرب تاريخك مشرق كتاريخ اليمن فيه عز وشجاعة ومروءة وليس تاريخا عاديا ولا يليق بك أن تبذل روحك تحت راية الضلال".

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