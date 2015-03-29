أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..العريفى للمقاتلين مع الحوثيين: "لا تدنسوا أنفسكم بقتل أهلكم"

Google+ Print
بالفيديو..العريفى للمقاتلين مع الحوثيين: "لا تدنسوا أنفسكم بقتل أهلكم" بالفيديو..العريفى للمقاتلين مع الحوثيين: "لا تدنسوا أنفسكم بقتل أهلكم"
خاطب الشيخ السعودى محمد العريفى، الشباب الذين يحملون السلاح مع الحوثيين فى اليمن ويقاتلون معهم، قائلا: "لا تدنس نفسك بقتل أهلك وتحارب التوحيد والسنة تحت راية الضلال".

وأضاف العريفى، خلال خطبة الجمعة أمس الأول: "أوجه رسالتى لمن يحملون السلاح مع الحوثيين ويقاتلون معهم وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم أن دولة الفرس خدعوهم بشعارات يظنون أنهم ينصرون الإسلام"، وأضاف: "يا ولدى.. يا بنى.. هذا بلدك واليمنيون أهلك، ولا تكن ذراعا وخنجرا لدولة صفوية رافضية تستعملك لتحقيق أغراضها وطعن أهلك.. انج بنفسك قبل أن تموت ميتة جاهلية".

وأوضح "العريفى": "دولة الفرس تعاملك مرتزقا لا يهمها نجاتك ولا مصيرك فى الدنيا ولا فى الآخرة وانظر لقتلاهم الذين أتوا بهم من بلاد الشام وبلاد حول إيران ويتبنون مذهبها وزجت بهم فأصبحت الكلاب تأكل أجسادهم ولم تلتفت لهم دولة الفرس".

واختتم الشيخ محمد العريفى حديثه قائلا: "أنت عربى وابن عرب تاريخك مشرق كتاريخ اليمن فيه عز وشجاعة ومروءة وليس تاريخا عاديا ولا يليق بك أن تبذل روحك تحت راية الضلال".

-"العربية": الحوثيون يطلقون سراح 1800 سجين من القتلة والمجرمين

-مشروع البيان الختامى للقمة العربية الـ26 يدعو لإنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة التحديات.. ويؤيد عملية "عاصفة الحزم" ويطالب الحوثيين بالانسحاب الفورى..العراق يرفض أى تدخل عسكرى.. ويؤكد:الحوار سبيل للحل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي