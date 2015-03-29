ابن رقوش: مملكتنا صانت معالم الأمن القومي العربي.. وعاصفة الحزم قرار حاسم

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أهمية المملكة العربية السعودية ودورها العظيم تجاه حماية المقدسات، وكذلك دورها في صون معالم الأمن القومي العربي، وقال ل"الرياض": لقد منحنا الله أنعماً كثيرة نحمده جل وعلا على نعمائه، منحنا شرف حماية ورعاية مقدسات الأمة، منحنا قيادة رشيدة تسهر لينام المواطن وتعمل ليجني الوطن تنمية، ورخاء.. منحنا وطناً سكن حبه أفئدة المواطن والمقيم، وطناً كان ولا يزال شامخاً بكرامته، شامخاً بشهامته لا يرضى أن يمس جسد الأمة، يهب لنصرة المنكوب ويسّير الأساطيل الجوية بالمعونة لكل من مسه الضر بسبب الكوارث الطبيعية أو غيرها، يقيم المدن للاجئين الباحثين عن المأوى، حاضراً بسخاء وجود في كل مفاصل العمل الإنساني. أياديك بيضاء يا وطني في كل محفل وأزمة، وكل مكان وزمنه.

وأضاف رئيس جامعة نايف قائلاً: اليوم ونحن نعيش فجراً جديداً للحق والكرامة وصوناً لمعالم الأمن القومي العربي ينبلج على تراب وطننا الطاهر كما انبلج نور الإسلام من فوق أديمه لنمتلئ فخراً وعزة بأننا دولة لم يكن العدوان لنا هدفاً ولم يكن التدخل في شؤون الآخرين لنا ديدناً، لكننا صخرة كؤوداً في سبيل من يبيت النية للنيل من أمننا وكرامتنا وتاريخنا المجيد.

وزاد: لقد هبت المملكة لنداء الشقيقة الكويت وبذلت كل نفيس في سبيل استعادة الكويت لكرامتها وعزها، وهبت المملكة لنداء الشقيقة البحرين لتعزيز أمنها ووحدتها، واليوم كعادتها في نصرة الأشقاء تهب لنصرة اليمن الشقيق الذي اختطفت شرعيته على يد مليشيات مدعومة من أعداء الأمة فانطلقت الإغاثة على أجنحة صقور الجو السعوديين يساندهم أشقاؤهم من الدول العربية والإسلامية ليعيدوا الحق إلى نصابه والشرعية إلى عرينها والأمن إلى شوارع وطرقات ومؤسسات المجتمع اليمني المسلوب بعد أن اغتيلت بها كل مظاهر السلم والأمن والنماء.

وبين ابن رقوش أن ما تقوم به المملكة بقيادتها الحكيمة لاشك رسالة عربية وإسلامية وجهها قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسواعده الأمينة إلى كل من ستقوده حساباته الخاطئة إلى المساس بأمن ومقدرات وحدود الوطن فأمامه كرماء مغموسون في الكرامة حد الثمالة وضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل الدفاع عنه وتلقين من ينوي المساس به درساً في معرفة حجم ومعالم الذات. لقد دفعت عاصفة الحزم المواطن العربي اليوم إلى مساحة أرحب من التفاؤل بمستقبل واعد للأمة العربية من الكرامة ووحدة الصف والكلمة.

وامتدح ابن رقوش هذه العملية قائلاً: يا لها من عاصفة ستحقق - بمشيئة الله - آمالاً لكل الشعوب العربية على وجه العموم والشعب اليمني على وجه الخصوص. ستعصف العاصفة بكل مساحات اليأس والتشاؤم التي لازمت الأمة العربية ردحاً من الزمن حتى أضحى جسد الأمة نهشاً لكل من أراد أن يصنع له شأناً على حساب ذلك مشيراً إلى أنه قرار حاسم في وقت حاسم لتحقيق نتائج حاسمة - بمشيئة الله-، ذلك القرار الذي سيبني منصة الكرامة العربية عندما ينجلي غبار عاصفة الحزم.

وختم ابن رقوش كلمته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، بأن يسدد الله خطاه وقراراته ويوفق من حوله من السواعد الأمينة التي رسمت معالم مستقبل بلادنا الزاهر بعون الله. وحفظك الله يا وطننا وحفظ قادتك وشعبك ومن استعمر قلبه حبك.