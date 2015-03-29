ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 آلاف قرص مخدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية أمس خلال حملة مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا، من ضبط 10قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 10 متهمين عبارة عن بندقية آلية و5 بنادق خرطوش و4 فرد محلى، بالإضافة إلى 8 طلقات نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 قضايا مخدرات منها "القبض على "شريف م" 32 سنة يقيم بملوى، وبحوزته 4950 قرصا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2057 لسنة 2015 إدارى مركز ملوى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة منها سرقة دراجة والاستيلاء على قطعة أرض وسرقة وبلطجة وفرض إتاوات.

وبالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت أجهزة الأمن من القبض على "ألفى. ن" 55 سنة صاحب مكتبة، يقيم بمغاغة، وبحوزته 750 طلقة فشنك، و8 قطع سلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7585 لسنة 2015.