أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 آلاف قرص مخدر بالمنيا

Google+ Print
ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 آلاف قرص مخدر بالمنيا ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 آلاف قرص مخدر بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية أمس خلال حملة مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا، من ضبط 10قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 10 متهمين عبارة عن بندقية آلية و5 بنادق خرطوش و4 فرد محلى، بالإضافة إلى 8 طلقات نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 قضايا مخدرات منها "القبض على "شريف م" 32 سنة يقيم بملوى، وبحوزته 4950 قرصا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2057 لسنة 2015 إدارى مركز ملوى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 7 متهمين هاربين من قضايا جنائية متنوعة منها سرقة دراجة والاستيلاء على قطعة أرض وسرقة وبلطجة وفرض إتاوات.

وبالتنسيق مع مباحث تمكنت أجهزة الأمن من القبض على "ألفى. ن" 55 سنة صاحب مكتبة، يقيم بمغاغة، وبحوزته 750 طلقة فشنك، و8 قطع سلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7585 لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء