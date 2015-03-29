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القبض على تشكيل عصابى من 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم

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القبض على تشكيل عصابى من 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم القبض على تشكيل عصابى من 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم
ألقت مباحث الجيزه القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لسرقتهم المواطنين بالإكراه باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية بمنطقة الهرم، تمكنوا من ضبط "إسلام.ا" و"أحمد.ع" و"حنا.ب"، عاطلين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم بندقية خرطوش وسلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم البندقية والسنجة لاستخدامها فى تهديد المواطنين وسرقتهم بالإكراه، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365