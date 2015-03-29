القبض على شقيقين عاطلين بتهمة سرقة مصوغات النساء بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، من القبض على شخصين اتخذا من النصب والشعوذة وسرقة مصوغات السيدات سبيلا لجمع المال، وقد تم التحفظ عليهما تحت تصرف نيابة مشتول السوق.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرية، إخطاراً من العميد محسن قمحاوى مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بتلقيه بلاغاً من سناء.ع. م 26 سنة - ربة منزل ومقيمة ببندر مشتول حيث أبلغت المركز عن قيام شخصان مجهولين بالحضور لمسكنها عقب خروج من فى المنزل من الرجال للعمل وسألا عن أم محمد ( والدة زوجها ) وداخل المنزل أوهما هذه السيدة وحماتها أن هناك نفسا شريرة سيطرت على المنزل وقد حضرا لإخراجها، وطلبا منها كوبا من الماء وضعا فيه مادة أفقدتها الوعى لبعض الوقت وبعد إفاقتها طلبا منها خلع ما ترتديه من مشغولات ذهبية ووضعوه داخل إيشارب وأوهماها بقدرتهما على زيادة وزنه مستخدمين ثعابين كانت معهما واستوليا على المشغولات الذهبية بعد استبدالها بقطع من الحديد وفرا هاربين من المنزل مستقلين دراجة بخارية كانت خارج المنزل.

كما تلقى قسم الشرطة بلاغاً بنفس الطريقة، من "فوزية ع س"، 20 سنة – ربة منزل ومقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول ولكن هذه المرة قاما بسرقة المصاغ بعد كسر الدولاب أثناء غيابها عن الوعى وهروبهما من المنزل.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من "حماده خ ع" 33 سنة - وشقيقه "عمر" 30 سنة - عاطلان ومقيمان ببنى سويف، حيث اتفقا فيما بينهما على سرقة مصاغ النسوة من داخل منازلهن بعد التأكد من عدم وجود أزواجهن ويستغلا سذاجتهن مستخدمين فى ذلك مادة كيميائية تستخرج من جلود بعض الأفاعى بحوزتهما تفقد الضحايا الوعى، بعد وضع تلك المادة فى كوب المياه المقدم لهن فضلاً على إيهام الضحايا بقدرتهن على تسخير الجن فى زيادة وزن المصاغ باستخدام هذه الأفاعى.

وبالتفتيش والضبط عثر بحوزتهما على أسلحة نارية يستخدماها فى الدفاع عن نفسيهما إذا افتضح أمرهما حيث تم إعداد عده أكمنة ثابتة ومتحركة إلى أن تمكن النقيب أحمد نوفل من القبض على المتهمين بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطهما، وبتفتيشهما عثر مع الأول على عدد 17 لفافة ورقية بداخل كل منها كمية من مخدر الهيروين وعثر مع الثانى على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية وطلقات من ذات العيار، وجراب من القماش بداخله عدد 3 أفاعى حية.

وبعرض المتهمين على المجنى عليهما تعرفا عليهما وتحرر عن ضبط المتهمين بالمخدرات والسلاح المحضر رقم 5011 لسنة 2015 جنايات مشتول، وبعرضهما على النيابة باشرت التحقيق معهما برئاسة عمرو الجالى مدير النيابة وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.