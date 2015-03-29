محافظ الأقصر يفاجئ الشباب بالجلوس معهم على مقهى شعبى بالكرنك

فاجأ الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر الشباب بأحد المقاهى بمنطقة الكرنك بوسط المدينة، بالجلوس معهم وتناول كوبا من الشاى والاستماع لمشكلاتهم التى تلخصت فى توفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال جولة ليلية قام بها المحافظ منذ قليل بشوارع المدينة، وخلال اللقاء شرح المحافظ للشباب أثناء جلوسه معهم على المقهى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، مؤكدا أن الحكومة توفر للشباب قروضا بتسهيلات كبيرة لإنشاء مشروعات انتاجية متوسطة وكبيرة، واشار المحافظ إلى أن الحكومة هى التى ستتولى تراخيص المشروعات تخفيفا على الشباب.

واستأنف المحافظ جولته الليلية بعد لقاءه مع الشباب على المقهى، وتوجه إلى شارع الهيلتون وتفقد خلال الجولة منطقة تابعة لاملاك الدولة مطلة على النيل يستغلها الشباب كوكر لتناول المواد المخدرة، وعلى الفور أمر المحافظ بإغلاق هذه المنطقة وتعيين فرد أمن عليها.

كما أمر المحافظ بتوفير 200 متر سجاد لمسجد الرفاعى المجاور لساحة معبد الكرنك، وذلك بناءا على طلب الأهالى.