المكسرات تعزز فرص الحمل وتحسن الصحة الإنجابية

أرسلت قارئة تسأل: هل المكسرات مفيدة لمن تخطط للإنجاب؟

وتوضح الدكتورة نيفين رضا، أخصائية الباطنة، أن نوعيات محددة من المكسرات تمد الجسم بالكثير من الفوائد، وتناولها بإشراف مختص يزيد من الاستفادة من فوائدها الجمة، وتعد أحد أهم المأكولات التى يمكن أن تفيد الأزواج الراغبين فى الإنجاب، وينصح الأطباء على الدوام بتناول الزوجين كميات جيدة من المكسرات لتحسين صحتهما الإنجابية.

فوائد المكسرات فى تعزيز الصحة الإنجابية

وتبين نيفين أن المكسرات مفيدة فى تهيئة جسم الأنثى لاستقبال الحمل، وتجعله مستعدا للإنجاب، وتحسن من الصحة الإنجابية بشكل عام، وذلك لأنها تحتوى على عناصر مفيدة، تزيد من خصوبة المرأة، وتجعل الرحم قادرا على تحمل الجنين، ويزيد من فرص الحمل بشكل طبيعى.

عناصر المكسرات وفوائدها

وحسبما أوضحت أخصائية الباطنة فالمكسرات التى تحتوى على نسب عالية من الأوميجا، من الأطعمة التى ينصح بها المتزوجات حديثا والراغبات فى الحمل، لأنها تمد الجسم بما ينقصه من هذا العنصر المهم الذى يعد أحد أهم العناصر التى تعزز القدرة على الإنجاب، والتى يحتاجها الجسم للقدرة على الحمل، ناصحة بضرورة الاهتمام بتناول المسكرات كاللوز، أكثر من مرة خلال الأسبوع، على ألا تزيد الحصة اليومية بشكل مبالغ فيه حتى لا تضر الجسم.

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