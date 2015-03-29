تيار المستقبل اللبنانى:لا يوجد مؤشرات خطر على الحوار مع حزب الله

بيروت (أ ش أ)

قال النائب اللبنانى سمير الجسر أحد ممثلى تيار المستقبل فى الحوار مع حزب الله إنه حتى الآن لا توجد مؤشرات خطر على الحوار، ونحن سنتكمل الحوار لأننا نعتبر أن ما نبحثه فى الحوار هى مسائل داخلية ولها ضرورة وطنية".

>وقال الجسر فى تصريح صحفى اليوم السبت، "إننا متفاهمون فى الحوار مع "حزب الله" على أن كل طرف حر فى مواقفه السياسية"، مضيفا أن هناك موضوعين أساسيين ليس من المفروض أن يكونا مرتبطين بأزمة المنطقة هما: انتخاب رئيس الجمهورية، والذى يشكل أولوية بالنسبة لنا، وضرورة تخفيف الاحتقان المذهبي".

>وأضاف: "أنا لا اعتقد أن الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله كان موفقا فى موقفه بالأمس، ومن لديه ملاحظة على التدخل فى اليمن عليه أن يطبقه على نفسه لا أن يكون هو متدخلا فى أكثر من مكان خارج لبنان.. وفى النهاية فإن الحوثيين استولوا بقوة السلاح على السلطة فى اليمن وفرضوا أنفسهم على كل البلاد".

>من جانبه، قال منسق تيار "المستقبل" فى شمال لبنان مصطفى علوش إن "الكرة موجودة فى ملعب (حزب الله) للاستمرار فى الحوار مع تيار المستقبل".

>واعتبر علوش فى تصريح صحفى اليوم أنه من مصلحة "حزب الله" الاستمرار فى الحوار مع "المستقبل"، مشيرا إلى أن "استمرار هذا الحوار هو واجب فى الوقت الحالي.

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