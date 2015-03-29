السبسى: الجماعات الإسلامية السياسية تتحدث باسم الدين للوصول للحكم

قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إنه تحدث عن أن حركة النهضة من الإخوان المسلمين، ولكن رئيسهم قال: "لسنا من الإخوان المسلمين ولكننا مسلمون"، لافتا إلى أن الجماعات الإسلامية السياسية تتحدث باسم الدين للوصول للحكم فقط.

وأضاف الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم، وتخضع لنهج ديمقراطى وللرسالة التى انتخبها الشعب التونسى، مشيرًا إلى أن العملية الإرهابية الأخيرة فى تونس قام بها تونسيون قادمون من سوريا.

وذكر السبسى، أن تونس مستعدة للتعامل مع الأشقاء فى ليبيا لعودة استقرارها، مشددا على أنه يجب على الدول العربية أن تتفهم أن ما يحدث فى ليبيا يمكن أن يطول الجميع.