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عمليات صلاح الدين: مقتل 70 مسلحًا من داعش بتكريت شمال العراق

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عمليات صلاح الدين: مقتل 70 مسلحًا من داعش بتكريت شمال العراق عمليات صلاح الدين: مقتل 70 مسلحًا من داعش بتكريت شمال العراق
أكد قائد عمليات صلاح الدين، الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي، مساء اليوم السبت، مقتل نحو 70 مسلحًا من تنظيم (داعش) الإرهابى داخل مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقال الساعدى - فى تصريح صحفى - إن الخسائر فى صفوف "داعش" ستسهم خلال الأيام المقبلة للقضاء على تواجد التنظيم الإرهابى فى مدينة تكريت.

على صعيد آخر، أمر وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان بتشكيل "فوج قتالي" من عناصر حماية المنشآت والشخصيات لدعم القوات القتالية التى تقاتل الإرهاب بحيث يكون الضباط والمنتسبون بعيدين عن التجاذبات وأن يعملوا للعراقيين كافة دون تفرقة وأن يلتزموا بالمعايير والضوابط المهنية.

ونوه الغبان - خلال زيارته اليوم لمديرية حماية المنشآت والشخصيات - إلى أن التوزيع الصحيح للموارد البشرية سيدعم عمل وزارة الداخلية ويصب فى خدمة المواطن العراقى ويبعد السلبيات ويرسخ هيبة الدولة والقانون، مؤكدًا أن المهمة الرئيسة لرجل الأمن هى حماية الأمن الداخلي، مشيدًا ببطولات الشرطة الاتحادية وما تسطره من انتصارات فى ساحات القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
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