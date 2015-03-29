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بالصور: ما حقيقة إرتباط ماريا كاري بالمخرج بريت راتنر؟

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السبت 28-03-2015 20:50

بعد أيام قليلة من إعلان النجمة العالمية Mariah Carey أنها تواجه صعوبة كبيرة في تخطي أزمة إنفصالها عن زوجها المغني Nick Cannon، تداولت بعض المواقع الأجنبية أخباراً شبه مؤكدة عن إرتباطها بالمخرج الأمريكي Brett Ratner.

وذكرت صحيفة People، أن Carey البالغة من العمر 45 عاماً و Ratner، إحتفلا مساء الجمعة بعيد ميلادهما، حيث أن الأخير يصادف عيده بعد يوم واحد من عيد Mariah، وبدت علامات الإنسجام والرومنسية عليهما طوال الليلة.

وكشف أحد المقربين من الطرفين لموقع Gossip أن علاقتهما تطورت في الفترة الأخيرة، وقد تتحول إلى علاقة جدية في حال إستمرا على هذا الحال.

وإعتبر الشخص عينه أن الحالة النفسية الحساسة والعصيبة التي تمر بها Carey، قد تكون وراء تعلقها بـ Brett الذي يمنحها الوقت والإهتمام الذي تحلم به أي إمرأة.

أما صحيفة Daily Mail البريطانية، فقالت إن الثنائي توجها إلى أستراليا على متن الطائرة الخاصة التي يملكها البليونير James Packer، وأمضيا هناك أوقاتاً خاصة في أحد اليخوت الفخمة التي يبلغ ثمنها 70 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن أنّ Carey منزعجة من علاقات Cannon العاطفية والجسدية مع نساء أخريات، كما أنّ هذا الأمر يشعرها بالخجل.

 

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