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فنانة مغربية تتألق في حفل "سيدتي" لتكريم الأمهات

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فنانة مغربية تتألق في حفل "سيدتي" لتكريم الأمهات فنانة مغربية تتألق في حفل "سيدتي" لتكريم الأمهات

الأحد 29-03-2015 01:53

حظيت الفنانة فاتن هلال بك بكثير من الإعجاب والتقدير من جمهور حفل تكريم الأمهات، الذي نظمته "سيدتي" بشراكة مع منتدى الزهراء في الرباط، حيث تطوعت لتقديم الحفل بكثير من الرُقي، وأظهرت قدرة فائقة في تسيير حفلات الحفل بل وفاجأت الجمهور بتنوع ثقافتها العامة والدينية بصفة خاصة.
فاتن تحمست لحفل تكريم الأمهات بحب كبير، وقالت لـ"سيدتي نت" أنها تعرف جيداً معنى كلمة أمي التي حرمت منها منذ أعوام بعد رحيل والدتها خديجة، وبكت فاتن مع أحزان الأمهات الحاضرات وغنت لهن، ودعت لكل الأمهات بالرحمة.
وتعد فاتن من الأصوات المغربية الأصيلة التي مزجت بين الغناء والتقديم التلفزيوني والتمثيل، ورسالتها أن تشرف الفن وبلدها المغرب.

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سيدتي