محلب: ترديد الرئيس لجملة «تحيا الأمة العربية» رسالة لكي يتكاتف العرب جميعا

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بفعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أمس قائلا: “كان يومًا رائعًا”.

وأضاف محلب في تصريحات لفضائية “الحياة” ، مساء أمس السبت :” أن ترديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجملة “تحيا الأمة العربية” ثلاث مرات في ختام الجلسة، كان رسالة لكي يتكاتف العرب جميعًا ضد المخاطر والتحديات التي تحيط بهم ” .

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ26 قد انطلقت صباح أمس السبت، من مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ١٤رئيسًا وملكًا وأميرًا من إجمالى 22 دولة عربية، باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها شاغرًا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركتها فى اجتماعات الجامعة.