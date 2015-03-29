أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلب: ترديد الرئيس لجملة «تحيا الأمة العربية» رسالة لكي يتكاتف العرب جميعا

Google+ Print
محلب: ترديد الرئيس لجملة «تحيا الأمة العربية» رسالة لكي يتكاتف العرب جميعا محلب: ترديد الرئيس لجملة «تحيا الأمة العربية» رسالة لكي يتكاتف العرب جميعا

المهندس إبراهيم محلبعاجل

 

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بفعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية أمس قائلا: “كان يومًا رائعًا”.

وأضاف محلب في تصريحات لفضائية “الحياة” ، مساء أمس السبت :” أن ترديد الرئيس عبد الفتاح لجملة “تحيا الأمة العربية” ثلاث مرات في ختام الجلسة، كان رسالة لكي يتكاتف العرب جميعًا ضد المخاطر والتحديات التي تحيط بهم ” .

يُذكر أن فعاليات القمة العربية الـ26 قد انطلقت صباح أمس السبت، من مدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ١٤رئيسًا وملكًا وأميرًا من إجمالى 22 دولة عربية، باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها شاغرًا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركتها فى اجتماعات الجامعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين