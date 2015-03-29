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الإسماعيلي يهدف لمعاملة السولية مثل عبد ربه

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الإسماعيلي يهدف لمعاملة السولية مثل عبد ربه الإسماعيلي يهدف لمعاملة السولية مثل عبد ربه

أكد محمد أبوالسعود رئيس النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه سوف تجدد تعاقد لاعب الفريق عمرو السولية لمدة موسمين، لضمان بقائه مع الدراويش.

وينتهي تعاقد السولية مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل، لذا فالإسماعيلي يرغب في التجديد مع اللاعب خلال الفترة الحالية للحفاظ عليه.

وتابع أبوالسعود تصريحاته قائلا:"سيتضمن التعاقد بندا يتيح حرية الاحتراف الخارجى للاعب لو تواجد العرض المناسب".

وأضاف رئيس الإسماعيلي موضحا أنه ينوي إعارة السولية لأحد الأندية الخارجية عن طريق إعارته مثلما حدث سابقا مع حسني عبدربه حتى يستفيد اللاعب شخصيا ويفيد النادي أيضا.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قامت مؤخرا بتجديد التعاقد مع كل من شوقى السعيد وأحمد العش فى إطار سعيها للحفاظ على اللاعبين الذين تنتهى تعاقداتهم خلال الموسم القادم .

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