خادم الحرمين والرئيس اليمني يصلان إلى الرياض

بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض أمس قادماً من جمهورية مصر العربية بعد أن رأس - أيده الله - وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين ، يرافقه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

ولدى وصوله - أيده الله - مطار قاعدة الرياض الجوية كان في استقباله عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وفي ساحة المطار كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وفور دخول خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس اليمني صالة التشريفات في المطار قوبلا بالتحية من الجميع .

كما كان في استقباله في صالة التشريفات في المطار صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز .

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني، والأمن العام، وعدد من المسؤولين.

ووصل بمعية خادم الحرمين الشريفين، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر ومعالي رئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر أمس مدينة شرم الشيخ، وكان في وداعه - أيده الله - لدى مغادرته مقر القمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية . ورافق خادم الحرمين الشريفين فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية . وكان في وداعهما في المطار معالي وزير الصحة المصري الدكتور عادل العدوي ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان وأعضاء سفارة المملكة بمصر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى شرم الشيخ في وقت سابق أمس . وكان في استقباله أيده الله فخامة الرئيس المصري.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ومديرو المكاتب وأعضاء سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية والملحق العسكري السعودي العقيد ركن عبدالله الجاسر.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر انعقاد القمة العربية .

ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين كلا من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر الرياض صباح أمس متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في وداعه - أيده الله - بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الامير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما كان في وداع الملك المفدى، أصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني، والأمن العام، وعدد من المسؤولين.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.