اعتذار السويد يعيد العلاقات ويعكس مكانة المملكة

العلاقات السعودية مع جميع دول العالم تقوم على الاحترام والتقدير، وهو ما تمليه وتؤكد عليه المواثيق الدولية وتنظمة العلاقات الخاصة بين الدول.

وردة فعل المملكة العربية السعودية إثر تصريحات وزيرة الخارجية السويدية المسيئة للقضاء في المملكة وأنظمة الحكم فيها، لم تكن ردة فعل عابرة من أجل أهداف سياسية أو منافع خاصة بين البلدين .. بل لأن المستهدف هنا هي الشريعة الاسلامية .. والاسلام خط أحمر لايجوز تخطيه، بخاصة عندما تصدر اتهامات غير مبنية على معرفة .. في الوقت ذاته تؤكد المملكة على الحوار بين متبعي الديانات والثقافات المختلفة؛ بغرض تبيان الحقائق، ومن أجل إجلاء الشوائب التي تحيط بالمعرفة عند الآخر.

العلاقات بين المملكتين (السعودية والسويد) عادت، ومن المتوقع أن تزداد نمواً، وستصير أقوى من ذي قبل، فهدف السعودية هو التأكيد على الاحترام وتنمية العلاقات.

ولن يحط من قدر السويد أنها تعتذر بعد وضوح الحقيقة، وأولى الحقائق أن الوزيرة السويدية أساءت للسعودية عن جهل - كما يبدو- لأنها تراجعت واعتذرت.. والأهم هنا هو وضوح الحقيقة، ونعني بذلك حقيقة الاسلام والشريعة الاسلامية السمحة، وما تتضمنه من حفظ حقوق للبشر، وتسيير حياة الناس وفقا لتلك الحقوق؛ بالتساوي، ليعيشوا بكرامة واحترام، والتزام بالأخلاق الطيبة التي هي أهم مميزات الانسان على الأرض.

المملكة العربية السعودية قررت إعادة سفيرها إلى السويد بعد تقديم حكومة السويد اعتذارا عن الأزمة الدبلوماسية التي مرت بها العلاقات بين البلدين مؤخرا.

الملك كارل جوستاف يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

وعادت العلاقات بين البلدين، بعد تأزم لعدة أيام.

الاعتذار جاء في رسالتين، تسلمهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقلهما وزير الدفاع السابق المبعوث الخاص لمملكة السويد البارون بيورن فون سيدو، واستقبله الملك سلمان في قصر العوجا بالدرعية مساء الجمعة. الرسالة الأولى من ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، أكد فيها عمق العلاقات الثنائية، وحرصه على استمرارها مميزة بين البلدين الصديقين.

رئيس الوزراء السويدي يأسف على ما حدث ويرحب ببدء العمل المشترك وتعزيز العلاقات بين المملكتين

والرسالة الأخرى التي تسلمها خادم الحرمين الشريفين من المبعوث الخاص السويدي؛ جاءت من رئيس وزراء حكومة السويد ستيفان لوفين، أبدى فيها بالغ الأسى والأسف بشأن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين المملكتين، مشدداً على أن ما يؤسفه بشكل خاص أن يساء تأويل أي عمل أو تصريح صدر عن حكومة السويد، ويفهم منه أن فيه أي شكل من أشكال الإهانة للمملكة العربية السعودية أو للإسلام، وأكد حرص حكومته ورغبتها العميقة في الحفاظ على العلاقات بين المملكتين، وأوضح أن دور خادم الحرمين الشريفين في حماية الإسلام ورعاية مقدساته واضح ومعلن، كما شدد على قلق حكومته الخاص مما حصل، وتطلع حكومته للترحيب بعودة السفير السعودي والبدء بالعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين المملكتين وفق حوار قائم على الأمانة والاحترام المتبادل في القضايا كافة.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين.

ونقل المبعوث السويدي تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة السويد، كما نقل لخادم الحرمين الشريفين اعتذار دولة رئيس وزراء حكومة السويد ستيفان لوفين عن التصريحات المسيئة للمملكة.

وكانت المملكة قد استدعت في يوم الأربعاء 11 مارس سفيرها لدى السويد. على إثر الاساءة التي صرحت بها وزيرة الخارجية.

وفي يوم الخميس 19 مارس، علقت المملكة منح تأشيرات أعمال للسويديين.

وأثارت تصريحات الوزيرة السويدية دول الخليج التي عبرت عن احتجاجها في مذكرات وجهت إلى الحكومة السويدية. وسحبت الإمارات سفيرها في السويد مع مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

كما أصدرت الجامعة العربية بيانات استنكار لتصريحات الوزيرة السويدية. وكذلك فعل عدد من الدول الاسلامية.

بداية الأزمة كانت قد أثارتها وزيرة خارجية السويد أمام برلمان بلادها، وأعادت تصريحاتها عندما نشرت على حسابها في "تويتر" انتقادا لحكم قضائي صادر بحق مدون مسيء للإسلام .. وهذا ما اعتبرته المملكة تدخلا سافرا من الوزيرة السويدية، بما يتنافى مع العلاقات بين البلدين والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

الأزمة تعاملت معها المملكة بحزم شديد، وبحجم تعدي الوزيرة السويدية على موضوع يتعلق بسيادة المملكة، وليست أي سيادة .. بل اعتداءعلى أساس المكون السعودي، وهو الشريعة الاسلامية التي تقوم عليها المملكة وتسير في جميع أحوالها منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه .

وعندما صرحت الوزيرة السويدة، فإن هذا لايعد تطاولاً على السعودية فقط بل على الاسلام والمسلمين، بخاصة أن المملكة حاضنة الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة ما يزيد على مليار ونصف مليار من البشر. والقضاء فيها يقوم على الشريعة الاسلامية، وكذلك كافة شؤونها.

ستيفان لوفين ينوه بدور خادم الحرمين الشريفين في حماية الإسلام ورعاية المقدسات الإسلامية

كما أن طريقة الوزيرة السويدية لايندرج في إطار التناصح بين الأصدقاء.

الوزيرة مارغو والستروم تراجعت عن تصريحاتها أمام البرلمان السويدي، قائلة: إن السعودية دولة مهمة ومحورية في الشرق الأوسط وذات مكانة عالمية مهمة، وتملك دورا رئيساً في كثير من القضايا الدولية، كما أنها من أهم الدول المانحة في العالم، فضلا عن دورها الكبير في مكافحة الإرهاب.

وأضافت بأنه من المهم جدا أن تكون العلاقات جيدة مع السعودية.

وشددت والستروم على تقدير واحترام السويد للإسلام بصفته دينا عالميا، أسهم في الحضارة الإنسانية المشتركة، مضيفة “إن العاهل السعودي هو الخادم والحامي لاثنين من أقدس المساجد في العالم الإسلامي”.