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ضبط 62 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. وتحرير 215 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 62 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. وتحرير 215 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 62 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. وتحرير 215 مخالفة مرورية بشمال سيناء
تمكنت الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، من القبض على 62 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، علاوة على ضبط وتحرير 215 مخالفة مرورية متنوعة.

وأوضح مصدر أمنى، أنه تم القبض على 62 شخصًا من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، من بينهم 27 محكومًا عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و10محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و14محكومًا عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، و11 محكومًا عليهم فى قضايا جنح المخالفات.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط وتحرير 215 مخالفة مرورية متنوعة، وإحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

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مصر 365