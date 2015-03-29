زراعة الشرقية تنظم ورشة عمل للاستزراع السمكى بحضور 7 محافظات

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، أمس، ورشة عمل تدربيبة حول أحداث الطرق العملية للاستزراع السمكى، والتى شارك فيها بالحضور ممثلو 7 محافظات هى "الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط"، وكذلك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإدارة الإرشاد الحيوانى بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، وذلك فى منطقة مزارع العباسة بأبو حماد، وتم مناقشة الاحتياجات لكل محافظة من الزريعة من المفرخات السمكية، وكذلك أيام التدريب.

وقال المهندس علاء عفيفى مدير مديرية الزراعة بالشرقية، إنه سيتم التدريب بالشرقية يومى "19، 20 مايو 2015"، حيث سيتم عمل 2 حقل إرشادى استزراع سمكى بكل مركز من المراكز المصرح بزراعته أرز ومساحة الحقل فدان، وسيتم المتابعة المستمرة والتقييم لها فى نهاية الموسم.

وأضاف المهندس علاء عفيفى، أنه سيتم توزيع الزريعة على مساحة 40 ألف فدان من قبل الإرشاد الزراعى، كما سيتم أيضًا توزيع الزرايعة على مساحة 12250 فدانًا من قبل الإصلاح الزراعى.