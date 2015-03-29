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رئيس سبورتنج لشبونة: ضم كوكا؟ أحب هذه الرواية

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رئيس سبورتنج لشبونة: ضم كوكا؟ أحب هذه الرواية رئيس سبورتنج لشبونة: ضم كوكا؟ أحب هذه الرواية

تهرب برونو دو كارفاليو رئيس نادي سبورتنج لشبونة من الإجابة على سؤال حول رغبته في ضم الهداف المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي وثاني هدافي الدوري البرتغالي.

كوكا الذي سجل 12 هدفا حتى الجولة 26 من الدوري البرتغالي، خطف الأضواء هذا الموسم.

وفي حواره مع صحيفة (ريكورد) البرتغالية، قال كارفاليو ردا حول رغبته في ضم كوكا: "لن أقول شيئا في هذا الأمر".

وتابع "لأن هذه الرواية تعجبني".

وكانت تقارير سابقة قد ربطت انتقال كوكا إلى سبورتنج لشبونة مقابل 900 ألف يورو بالإضافة لإعارة ثلاثة لاعبين.

ولكن رئيس نادي ريو أفي أنطونيو كامبوس رفض العرض، مؤكدا أن لديه عروضا ذات قيمة أعلى من أندية أوروبية أخرى، لم يتم تحديد اسمها.

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