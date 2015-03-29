6 نصائح مهمة للحصول على نوم هادئ ومريح أبرزها شم اللافندر

يعانى الكثيرون من مشاكل واضطرابات فى النوم ويصابون بالأرق، وهو ما ينعكس على حياتهم خلال اليوم التالى، حيث يظهر الإرهاق والقلق على وجوههم، ويتدهور أداؤهم الجسمانى والعقلى، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح للاستمتاع بنوم هادئ ومريح خلال الليل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على الموقع الطبى الأمريكى "رعاية الصحة"، وهى تشمل:

1.تقنية التنفس بعمق: حيث تتنفس بعمق وتدخل الهواء إلى رئتيك من خلال فمك، بعد أن تقوم بفتحه بشكل كافٍ، ثم تقوم بإخراج هواء الزفير من أنفك، وبعد مرور دقيقة واحدة ستشعر بالاسترخاء والحاجة إلى النوم.

>2.احرص على الدخول إلى النوم فى نفس الموعد يوميًا، حيث يعزز ذلك أداء الساعة البيولوجية، ويحميك من الإصابة باضطرابات النوم، ويجعلك تحصل على نوم هادئ ومريح.

>3.قم باستنشاق زيت اللافندر قبل النوم، حيث يعزز الشعور بالاسترخاء ويحفز الحاجة للنوم، ولكن يجب التأكد من أن زيت اللافندر نقى 100%، ولا يحتوى على كحول أو أى مواد كيميائية.

4.توقف تمامًا عن استخدام أى أجهزة إلكترونية قبل النوم بساعة كاملة، مثل اللابتوب والهواتف الذكية والتابلت، لأن الضوء الأزرق إلى تصدره هذه الأجهزة يُحدث خللاً فى نظام إفراز الميلاتنونين من المخ، وهو من الهرمونات الضرورية جدًا لتعزيز الاستفادة من النوم.

5.مارس تمارين الاسترخاء لعضلاتك قبل النوم للتخلص من أى شد عضلى أو آلام فى الجسم بعد يوم عمل شاق وطويل.

6.احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث يقلل ذلك مستويات القلق والتوتر والضغوط النفسية، ويقلل من فرص الإصابة بالأرق، وهو ما يعزز فرص الحصول على نوم هادئ ومريح.

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