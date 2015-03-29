راشد بن حمدان يفتتح ملتقى «نحن معكم» لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتح الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية أول من أمس، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «نحن معكم» لذوي الاحتياجات الخاصة بكايت بيتش أم سقيم بالجميرا دبي.

حضر افتتاح الملتقى- المخصص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة- محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة إل مكتوم الخيرية، وسميرة محمد مديرة الإعلام والاتصال والمنسق العام للملتقى.

فعاليات

وتتضمن فعاليات الملتقى- التي تقام على مدى أسبوع كامل من الرابعة مساء وحتى العاشرة مساء- عروضاً ترفيهية للأطفال وأركاناً للمأكولات الشعبية والحرف اليدوية وعرضا لمنتجات الأسر المنتجة. ويشهد الملتقى- الذي يهدف إلى هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وجعلهم عناصر فاعلة ومتميزة في المجتمع- مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، التي تقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الشيخ راشد بن حمدان خلال افتتاح الملتقى إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة أهلتهم للتغلب النفسي والعلمي على الإعاقة، والقيام بالعديد من المهام في مواقع وظيفية مختلفة، مؤكداً مساهمتهم الفاعلة بترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات.

ترسيخ

من جانبه قال ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، إن هذه الملتقيات ترسخ دور العادات والقيم الأصيلة في مجتمعنا، بما يجسد الشراكة الحقيقية لخلق وعي واسع، يسهم في دمج ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الإيجابية باعتبارهم جزءاً أصيلاً في المجتمع ولديهم قدرات مماثلة قد تتعدى الأشخاص العاديين إذا ما حصلوا على الفرص المتكافئة.

إمكانات

من جهته لفت محمد عبيد بن غنام إلى أن هذا الملتقى الثالث يعكس إمكانات هذه الفئة المتطورة، من خلال صنع منتوجات تفوق في جودتها التوقعات، بعد نجاحهم في عملية الاندماج، بسبب تضافر الجهود العامة والخاصة لدعمهم والاهتمام بهم.

شكر

وتوجه ابن غنام بالشكر والتقدير إلى مؤسسة دبي للإعلام الشريك الإعلامي ومجموعة الشركاء الرئيسين، وهم هيئة دبي للثقافة، ومواصلات الإمارات، والرعاة الفرعيون، إسعاف دبي، والدفاع المدني ودخون أنفاسي، واستديو زعبيل، وقناة الظفرة وإلى جميع المؤسسات والهيئات التي أسهمت في دعم هذا الملتقى، ما يعكس التزاماً وطنياً بتشجيع جميع المبادرات.