منصور بن زايد يعتمد مدونة سلوك الخبراء القضائيين

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد مدونة سلوك الخبراء المقيدين في دائرة القضاء في أبوظبي، ومن تندبه أي من محاكم الإمارة للقيام بأعمال خبرة في قضية معينة، وذلك في إطار تحقيق رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة من خلال تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، ووضع القواعد والضوابط التي تكفل تطوير ورفع مستواها.

وأوضح المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء أعدت مدونة سلوك الخبراء إدراكاً لأهمية أعمال الخبرة أمام المحاكم، باعتبارها عماد معظم ما تنتهي إليه أحكام القضاء، الأمر الذي استلزم أن يشترط القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، أن يحلف الخبير قبل البدء في مباشرة عمله يميناً بأن يؤدي أعمال مهنته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها.

مشيراً إلى أن دائرة القضاء وضعت نصب عينيها أن تولي وجهها شطر التميز في أداء خدمات العدالة، وأن تنهض بمستوى العاملين بها سواء كانوا جلوساً على المنصة أو كانوا من أعوان القضاء، بما في ذلك الخبراء.

من جهة أخرى فقد أوردت مدونة سلوك الخبراء أن الخبير القضائي هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، يتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء.

ويشترط فيه الإلمام بالتشريعات والأنظمة في مجال خبرته ثم انتقلت المدونة لتحديد الأخلاقيات والسلوكيات الواجب على الخبير القضائي التمتع بها، فوضعت الأمانة والاستقامة والنزاهة، عند ممارسته للمهنة أولاً، فحظرت عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره، هدية أو ميزة أو عطية من أي من أطراف الدعوى، أو أن يطلب أي مبالغ من أحد الأطراف، وبأي طريقة ولو كانت لسداد النفقات، إلا بقرار من القاضي.

كما لا يجوز له عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح. أو استعمال اسمه أو صفته كخبير لأغراض الدعاية التجارية. أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعته كخبير. أو وضع نفسه موضع ريبة أو شك.

كما اشترطت مدونة السلوك على الخبير عدم الخروج أو الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني الضرورية في جميع مراحل عمله، فيؤدي مهمته باستقلالية وحياد تام وأن يتصرف فقط بما تمليه الجوانب الموضوعية للوقائع المعروضة عليه، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي. إضافة إلى تقديم آرائه وتوصياته بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته المهنية.

وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، ولا يوكلها إلى شخص آخر، ولو كان ذلك على سبيل التوكيل. كما يتوجب عليه تقديم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع حتى وإن اختلفت مع ما سبق إبداؤه في تقرير خبرة سابق.

وإنجاز مهمته في ظروف لا تحد من حريته أو من شأنها إلحاق الضرر بصفته كخبير، فإذا اعترضه ما يمكن أن يؤثر على إرادته تعين عليه إخطار القاضي المعني بذلك لاتخاذ ما يلزم. مع إلزامه باحترام شخصه في علاقاته وتعاملاته مع زملائه في المهنة، ومع أطراف الدعوى والغير، واحترام وتوقير القضاة والمحامين وأعوانهم.

تطوير المهارات

وحول الكفاءة المهنية والعناية الواجبة، فقد أوردت مدونة الخبرة المعتمدة من سمو رئيس دائرة القضاء، أن على الخبير في مجال تخصصه، الاستمرار في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها، وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية والسلوك الذي ينم عن وجود إهمال أو استهتار ما.

كما ألزمته باجتياز الدورات التدريبية التي تعدها الدائرة.

كما أكدت المدونة ضرورة حرص الخبير على عدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. أو إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء أو تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية، والتي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله.

أخلاقيات الخبير

وتضمن الفصل الثالث من مدونة سلوكيات الخبير، أخلاقيات الخبير تجاه القاضي، والتي أكدت التزامه بأداء المهام الفنية المحددة له في الحكم التمهيدي الذي ندب فيه وإبلاغ المحكمة التي عينته عن قبوله للمهمة المسندة إليه، إذا رأى أنه قادر على تنفيذها كما يلتزم بإخطارها في حالة رفضه للمهمة مع تبرير هذا الرفض وأوجبت على الخبير الذي يقبل المهمة أن يلتزم بتأديتها على الوجه الأكمل في الموعد المحدد له من قبل المحكمة.

وفي حالة وجود مانع يحول دون متابعة إنجاز الخبرة التي قبل الخبير تنفيذها، على الخبير أن يبلغ المحكمة التي عينته بذلك مع تحديد أسباب المنع.

واجبات الخبير

أما الفصل الرابع من مدونة سلوك الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، فقد تضمن واجبات الخبير تجاه الأطراف، وتمثلت في وجوب تحلي الخبير بالانضباط والاحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، حتى ولو طلب أحد أطراف النزاع تنحيه أو رده.

وتذكير الأطراف بالهدف المرجو من المهمة، منذ بداية مباشرته أعمال الخبرة، مستعملاً في ذلك لغة سلسة وواضحة، كما يقوم في حدود المعقول بتقديم عرض موجز عن كيفية أدائه لأعمال الخبرة المزمع إجراؤها، وعليه أن يطلب من المحكمة الاستعانة بمترجم كلما دعت الضرورة لذلك.

وعلى الخبير إعلام وتبليغ أطراف النزاع بموعد الاجتماع قبل ذلك بوقت كافٍ، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد لاجتماع الخبرة، وإذا طلب أحد الأطراف منه التأجيل، كان على الخبير أن يقدر مدى جدية وأهمية سبب التأجيل ليقترح ويحدد تاريخاً جديداً لانعقاد اجتماع الخبرة التالي.

اشتراطات

وحول الحالات التي يتوجب على الخبير أن يتنحى فيها عن أداء أعمال الخبرة فقد حصرتها مدونة السلوك في أن يكون الخبير قريباً أو صهراً لأحد أطراف الخصومة لغاية الدرجة الرابعة. أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع الدعوى التي ندب لتقديم الخبرة فيها، كأن يكون وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيّماً عليه.

أو في حال كانت الجهة التي يعمل لديها الخبير، طرفاً في النزاع أو لها أي مصلحة فيه. أو كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. كما يتوجب على الخبير أن يتنحى إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع النزاع، كأن يكون قد سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخصه.

ديباجة التقرير

وحول تفاصيل تقديم تقارير الخبرة فقد أوجب الفصل الخامس من مدونة سلوك الخبراء القضائيين في أبوظبي على الخبير تقديم تقريره في نهاية مهمته المكلف بها، على أن يشتمل هذا التقرير على ديباجة تشير إلى بيان الحكم التمهيدي الذي كلفه بالمهمة، وبيان كل المراحل التي قام بها لأداء مهمته، وكذا النتائج وأن يعرض رأيه المسبب فيما انتهى إليه. كما أكدت المدونة أن يكون التقرير دقيقاً ومختصراً متجنباً العروض عديمة الفائدة .

منهج الاحترام

حول واجبات الخبير تجاه زملائه الخبراء، أورد الفصل السادس من مدونة السلوك أن على الخبراء أياً كانت درجاتهم وتسمياتهم، تبني منهج الاحترام المتبادل إزاء زملائهم، مهما كانت جنسياتهم أو تخصصاتهم ويلتزمون دائماً بمراعاة روح الدعم المعنوي فيما بينهم. ويحظر على الخبير القيام بأي منافسة غير شريفة، أو مناورة غش إزاء زملائه بما في ذلك الاعتماد على مراجع مضللة أو مستندات مزورة أو مقلدة أو مبالغ فيها.