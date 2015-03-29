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بالصور .. محافظ الاسماعيلية يشهد تكريم الأمهات المثاليات لعام 2015 .. ومنح ثلاث جوائز عمرة للفائزات

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محافظ الاسماعيلية يشهد تكريم الأمهات المثاليات لعام 2015 7

وسط حشد جماهيرى كبير من مواطنى و شعب الاسماعيلية حرص اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية على حضور مراسم الاحتفالية الرسمية الكبيرة التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة كريمة حلمى سويلم و بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وقطاع الثقافة والتى أقيمت بمسرح قصر ثقافة الاسماعيلية لتكريم الأمهات المثاليات لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك فى اطار الاحتفال السنوى بعيد الأم والأسرة .

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الاسماعيلية بهذه المناسبة أشاد بدور الأم العظيم ورسالتها فى صناعة واعداد ألأجيال المتعاقبة وصناعة رجال المستقبل مؤكدا مهما كان حجم التكريم والاشادة فاننا لم ولن نستطيع أن نوفى الأم حقها فى التكريم الذى يليق بها ويعبر عن العرفان بقدرها ودورها فى الحياة . وما أوصى به الدين الاسلامى الحنيف والرسول الكريم صل الله عليه وسلم وسائر الأديان السماوية التى تعظم دور الأم ورسالتها .

وفى بداية مراسم الاحتفال حرص المحافظ على تذكير الحضور بأننالم ولن ننسى الدور العظيم لأمهات الشهداء ودعا جميع البحضور للحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء .

وقد تضمن برنامج الاحتفال تقديم فقرات غنائية لأطفال دور الحضانات بمديرية التضامن الاجتماعى وفقرات غنائية لفرقة الموسيقى العربية لقصر الثقافة بقيادة الفنان أحمد القاضى .

ثم قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير والجوائز والهدايا العينية للأمهات المثاليات والآباء المثاليين وتسليم عدد ثلاثة تأشيرات عمرة للفائزات بالمراكز الأولى وهى مقدمة من أحد رجال الأعمال من أصحاب شركات السياحة .

محافظ الاسماعيلية يشهد تكريم الأمهات المثاليات لعام 2015 9وقد شمل التكريم كل من سامية عبد الواحد محمد فتيح الأم المثالية الأولى على المحافظة لهذا العام وايمان مسعد محمد علام الأم المثالية الثانية وسكينة نمر عطوان سعدون الأم المثالية الثالثة وفايزة منصور عبد النور الرابعة وفايزة عبد الوهاب محمود الخامسة وزينب محمود عبيد الفتاح الأم الاعتبارية لهذا العام وابراهيم محمد منصور عالى الأب المثالى ومديحة أحمد محمد على الأبنة البارة بالاضافة الى تكريم عدد سبع أمهات من أمهات المتفوقين من أوائل الشهادات العامة وثلاث أمهات متميزات فى مجال العمل الاجتماعى .

وعدد 2 من الأمهات عن المصالح الحكومية وأربع أمهات مثاليات عن الرعاية البديلة وعدد 11 من الأمهات المثاليات اللاتى لم يحالفهن الحظ الفوز لهذا العام ولكنهن يستحقن التكريم وتم تسليميهن جميعا شهادات التقدير وجوائز عينية مقدمة من أصحاب أحدى شركات السياحة .

حضر الاحتفالية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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