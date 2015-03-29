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قائد السبسى: لم يطلب منا المشاركة فى "عاصفة الحزم" لكننا نؤيدها بشدة

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قائد السبسى: لم يطلب منا المشاركة فى "عاصفة الحزم" لكننا نؤيدها بشدة قائد السبسى: لم يطلب منا المشاركة فى "عاصفة الحزم" لكننا نؤيدها بشدة
قال الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، لم يطلب منا المشاركة فى العملية العسكرية فى اليمن "عاصفة الحزم" لكننا نؤيدها بشدة، معربًا عن أسفه لما يتعرض له اليمن من أحداث تهدد المنطقة العربية بكاملها.

وأضاف الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أنه لا بد أن نكون واعين لما يحدث فى المنطقة من خطر، متابعًا: "موقفنا مع الإجماع العربى ولم نخرج عن الموقف العربى المشترك".
>وأشار السبسى إلى أن تونس واجهت الإرهاب وحدها، ولكنها واعية أن الإرهاب يواجه المنطقة بأكملها، مستطردًا: "تونس دولة حرة ذات سيادة ولا أحد يستطيع أن يؤثر فى قرارها".

وأردف الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى: "الإسلام السياسى لا نتعامل معه، بل نتعامل مع مسلمين، ونحن دولة مسلمة، ولا بد أن نقتنع بأن دولنا وشعوبنا مسلمة، والإسلام السياسى شىء آخر".
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