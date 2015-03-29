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تعزيزات أمنية حول قسم شرطة بولاق أبو العلا تحسبًا لمحاولة اقتحامه

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تعزيزات أمنية حول قسم شرطة بولاق أبو العلا تحسبًا لمحاولة اقتحامه تعزيزات أمنية حول قسم شرطة بولاق أبو العلا تحسبًا لمحاولة اقتحامه
عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط قسم شرطة بولاق أبو العلا، بعدما قطع الأهالى الطريق العام وهددوا بالتوجه نحو مبنى القسم، للتجمهر أمامه على خليفة تعدى ضابط بالضرب على مواطن.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من الأهالى بوكالة البلح بمنطقة بولاق أبو العلا قطعوا الطريق وتجمهروا، مطالبين بإقالة عدد من ضباط قسم الشرطة، على خلفية تعدى ضابط بالضرب على أحدهم.

وأضاف شهود العيان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ضابطًا صفع مواطنًا على وجهه أمام أبنائه، الذين رشقوا الضابط بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، انتقاما لكرامة والدهم، واستعانوا بأقاربهم وقطعوا الطريق، مطالبين أجهزة الأمن بالتحقيق فى الأمر ومحاسبة الضباط، لتجاوزهم المستمر فى حق المواطنين.

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