موجز الصحافة المحلية: السيسى لـ"القادة العرب": الأمة العربية فى خطر

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار التى تشغل الرأى العام الداخلى والعربى، خاصة ما يتعلق بمخرجات القمة العربية الــ26 المنعقدة الآن بشرم الشيخ، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الأمة العربية فى خطر" وتغطية شاملة للقمة العربية فى شرم الشيخ، التى حذر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى من الأخطار التى تحيط بالدول العربية، داعيًا إلى تشكيل قوة موحدة للتصدى إلى أى خطر أو هجوم يهدد أمن العرب، والرد عليه، وتفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وتوقعات خبراء دبلوماسيون حدوث تقارب بين القاهرة والدوحة بعد سنوات من التدخلات القطرية فى الشأن المصرى.

وقالت جريدة "الأهرام": بدأت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس فى إعداد السيناريو الخاص بالعبور فى قناة السويس الجديدة، والذى سيقوم فى الأساس على خدمة "العبور السريع"، وصرح المهندس محمد صقر، مدير إدارة التحركات بهيئة القناة، بأن القناة الجديدة ستسمح بعبور 50 سفينة عملاقة فى اليوم الواحد من الاتجاه الشمالى والاتجاه الجنوبى بدون توقف، بدلاً من القدرة الاستيعابية الحالية للقناة، والتى تصل إلى إمكانية عبور 8 سفن عملاقة فقط، مشيرًا إلى أن خدمة العبور السريع ستعمل على رفع عائدات قناة السويس من رسوم العبور، ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه تم رفع 112 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء من التكريك فى يوليو المقبل.

ونشرت جريدة "الأخبار" فى صفحتها الثالثة: أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لاستهداف قوات الجيش والشرطة، حيث تمكنت من تصفية إرهابى حاول الهجوم على رتل عسكرى بمنطقة الظهر جنوب الشيخ زويد مستقلاً دراجة بخارية، ويحمل قنبلة حاول إلقاءها على الرتل العسكرى.. كما تم تفجير عبوة ناسفة باستخدام الريموت بعد أن زرعها مجهولون على الطريق الدولى لاستهداف المدرعات العسكرية، كما شنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء فجر أمس، بالاشتراك مع قوات الجيش والعمليات الخاصة حملات مكبرة على معاقل أنصار بيت المقدس بجنوب الشيخ زويد، وتمكنت من تصفية 5 تكفيريين والقبض على 8 آخرين أثناء اجتماعهم داخل منزل بقرية "المهدية"، وعثر بحوزتهم على خرائط لمنشآت عامة وشرطية ووحدات عسكرية ومحطات لتوليد الكهرباء بمحافظة شمال سيناء.. كما تمكنت القوات من ضبط مخزن به كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والقنابل شديدة الانفجار يستخدمها الإرهابيون فى مهاجمة قوات الجيش والشرطة، كما قصفت طائرات الآباتشى منزلين ودمرت ٧ سيارات و4 دراجات نارية خاصة بأنصار بيت المقدس.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" من مصادر بوزارة الاستثمار، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل وحدة تضم وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط لمتابعة مصير المشروعات التى طرحتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، برئاسة وزير الاستثمار، وأضافت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرًا شهريًا يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتفاصيل التعامل مع المستثمرين المتقدمين لمشروعات المؤتمر، وتم تكليف شركة «JWT» للدعاية للمشاركة فى عمليات حصر نتائج ما بعد المؤتمر.

وتناولت جريدة "الشروق" تحديد الدائرة 12 مستأنف مستعجل بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 10 مايو المقبل للحكم فى قضية المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية كيانًا إرهابيًا.

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