المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر

- أنواع المضادات الحيوية

- زيادة الجرعات يرفع من خطر الإصابة بالسكرى

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، عن أن الاستخدام المتكرر لبعض المضادات الحيوية قد يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.>ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات لمليون شخص فى بريطانيا، ووجدوا أن أولئك الذين استخدموا جرعتين على الأقل من الأربعة أنواع من المضادات الحيوية التالية: البنسلين، السيفالوسبورين، الكينولون والماكروليدات كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى.>وأظهرت النتائج ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 8% للأشخاص الذين استخدموا المضادات الحيوية الموصوفة بداية من دورتين إلى خمس كورسات علاجية وخاصة البنسلين، فى حين حال ارتفاعها إلى أكثر من خمس كورسات علاجية فيرتفع معها خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 23%.

وأوضح الباحثون أن استخدام الكينولون لخمس كورسات علاجية متتالية يزيد معها خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 15%، وإذا زادت الجرعة إلى أكثر من خمس كورسات علاجية، ارتفع خطر الإصابة بالسكرى بنسبة 37%.

- المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والضارة معًا

>وأضاف الباحثون أن تغيير مستويات بكتيريا الأمعاء يمكن أن يفسر الصلة بين المضادات الحيوية ومخاطر الإصابة بالسكرى، لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والضارة معًا.

ونشرت الدراسة فى 25 مارس فى المجلة الأوروبية لأمراض الغدد الصماء.

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