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مكتب الرئاسة الفرنسية : وفاة سيدة متأثرة بجراحها فى حادث متحف باردو التونسى

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مكتب الرئاسة الفرنسية : وفاة سيدة متأثرة بجراحها فى حادث متحف باردو التونسى مكتب الرئاسة الفرنسية : وفاة سيدة متأثرة بجراحها فى حادث متحف باردو التونسى

أرشيفية

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية اليوم عن وفاة سيدة فرنسية متأثرة باصابتها فى حادث الإعتداء الأخير على متحف باردو الوطنى التونسى.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية أن مكتب الرئاسة الفرنسية أعلن أن السيدة تدعى مدام ديبو ، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث الذى وقع فى الثامن عشر من شهر مارس الجارى الى 24 قتيلا.

ويأتى الإعلان عن وفاة هذه السيدة قبيل مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند فى المسيرة الدولية لمكافحة الإرهاب التى من المقرر أن تقام غدا الأحد فى تونس ، ويتوقع أن يشارك فيها عدة آلاف من التونسيين.
> أ ش أ

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