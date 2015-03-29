واشنطن تشيد بتعامل القوات الصومالية مع حادث الاعتداء على أحد الفنادق بمقديشيو

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة تعامل القوات الصومالية الخاصة مع الهجوم الإرهابى الذى وقع فى وقت سابق اليوم السبت، على فندق “مكة المكرمة” بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والذى أسفر عن مصرع 24 شخصا من بينهم ستة من المهاجمين.

وذكرت شبكة “إيه بى سي” نيوز الإخبارية الأمريكية أن مارى هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت فى تصريحات أدلت بها فى هذا الصدد، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للجهود التى تقوم بها حكومة الصومال من أجل استعادة الاستقرار والأمن والرفاهية لأفراد الشعب الصومالى.

وكانت حركة /الشباب/ قد أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم وتوعدت بتنفيذ المزيد فى المستقبل، كما كشفت أيضا عن تمكن بعض المهاجمين من الفرار.

وكانت حركة /الشباب/ الصومالية قد هاجمت مركزا تجاريا فى نيروبى بكينيا فى شهر سبتمبر عام 2013 أسفر – آنذاك – عن مصرع 67 من الكينيين والأجانب .

> أ ش أ