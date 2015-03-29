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“الوطنية للنفط الليبي”: إنتاج البلاد ارتفع إلى 622 ألف برميل يوميًا

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“الوطنية للنفط الليبي”: إنتاج البلاد ارتفع إلى 622 ألف برميل يوميًا “الوطنية للنفط الليبي”: إنتاج البلاد ارتفع إلى 622 ألف برميل يوميًا

كشف تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس السبت :” أن البلاد تمكنت من رفع إنتاجها من النفط إلى حوالي 622 ألف برميل يوميًا ” .

وذكرت “وكالة أنباء التضامن” نقلاً عن تقرير للمؤسسة، أن شركة الخليج العربي للنفط (جوكو) في شرق البلاد تنتج 251 الفًا و459 برميلاً يوميًا.

وأوضح التقرير أن شركة “إيني” الإيطالية تضخ 203 آلاف و364 برميلاً يوميًا، وأن شركة سرت للنفط تنتج 71 ألف برميل يوميًا.

وكانت مصادر بصناعة النفط قد أشارت إلى أن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ أقل من 500 ألف برميل يوميًا.

وجاء في التقرير أن إنتاج ليبيا من الغاز حاليًا يبلغ 2.05 مليار قدم مكعبة يوميًا.
> أ ش أ

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