صحة الشرقية: إصابة 13 مواطنا فى حادثى سير بينهم حالتان خطيرتان

استقبلت مستشفيات محافظة الشرقية مساء اليوم 13 مواطنا أصيبوا بإصابات مختلفة فى حادثى سير الأول بطريق "الزقازيق – ههيا" والثانى بطريق " مصر – الإسماعلية" الصحراوى.

وقالت غرفة الأزمات والطوارئ برئاسة الدكتور عصام الدين عامر وكيل وزارة الصحة أنه أصيب 5 مواطنين إثر تصادم توك توك كان يقلهم بسيارة ملاكى بطريق "الزقازيق – ههيا" أمام قرية صبيح، وتم نقل ثلاثة منهم لمستشفى ههيا المركزى، بينما نقل حالتين فى حالة خطرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى .

كما استقبلت مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان 8 مصابين إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى أمام كوبرى 56 اتجاه القاهرة.

وقامت الغرفة بتوجيه تعليمات للمستشفيات بسرعة تقديم العلاج اللازم للمصابين وتقديم تقرير حول حالتهم.