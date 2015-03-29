حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/29

يتميز أصحاب برج القوس بطيبتهم الشديدة وتلقائيتهم التى تبرر جميع أخطائهم وتجعل الجميع يسامحونهم على عصبيتهم الشديدة وصراحتهم المفرطة التى قد تسبب فى إيذاء مشاعر الآخرين دون قصد، فأهم ما يميزهم هو القدرة على إضحاك من حولهم والتخفيف عنهم بطريقة طريفة ومميزة، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون: "يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بحياتهم العملية والبحث عن وظيفة مناسبة تشغل أوقات فراغك وستساعدك على تحمل مرارة الأيام. - توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>أنت تحتاج إلى التفكير فى حياتك العملية والبحث عن وظيفة تحقق ذاتك وتنسيك همومك والأحداث المؤلمة التى مررت بها، لذا حاول البحث عن فرصة عمل أفضل، تعود عليك بالعديد من المكاسب المثالية، فأنت فى حاجة إلى المال هذه لأيام لإتمام المشاريع التى تحلم بتحقيقها. - توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العاطفية غير مستقرة وتحتاج إلى الكثير من الجهد للتغيير من الروتين والحياة المملة التى تعيش بها مع حبيبك، لذا حاول الخروج إلى أماكن جديدة واكتساب صداقات جديدة تعرفهم على حبيبك وتضفى جوًا مختلفًا على حياتكما وتساعدكما على تجربة أشياء جديدة لم تعيشاها من قبل.

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شبكةعيونالإخبارية

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