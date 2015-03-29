أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/29

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/29 حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/29
يتميز أصحاب برج القوس بطيبتهم الشديدة وتلقائيتهم التى تبرر جميع أخطائهم وتجعل الجميع يسامحونهم على عصبيتهم الشديدة وصراحتهم المفرطة التى قد تسبب فى إيذاء مشاعر الآخرين دون قصد، فأهم ما يميزهم هو القدرة على إضحاك من حولهم والتخفيف عنهم بطريقة طريفة ومميزة، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون: "يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بحياتهم العملية والبحث عن وظيفة مناسبة تشغل أوقات فراغك وستساعدك على تحمل مرارة الأيام.

- توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>أنت تحتاج إلى التفكير فى حياتك العملية والبحث عن وظيفة تحقق ذاتك وتنسيك همومك والأحداث المؤلمة التى مررت بها، لذا حاول البحث عن فرصة عمل أفضل، تعود عليك بالعديد من المكاسب المثالية، فأنت فى حاجة إلى المال هذه لأيام لإتمام المشاريع التى تحلم بتحقيقها.

- توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية غير مستقرة وتحتاج إلى الكثير من الجهد للتغيير من الروتين والحياة المملة التى تعيش بها مع حبيبك، لذا حاول الخروج إلى أماكن جديدة واكتساب صداقات جديدة تعرفهم على حبيبك وتضفى جوًا مختلفًا على حياتكما وتساعدكما على تجربة أشياء جديدة لم تعيشاها من قبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى