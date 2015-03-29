حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/29

- توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

- توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حب العمل والإخلاص الشديد فى جميع المهام والأعمال المكلفين بها وحبهم لتحمل المسئوليات وإثبات قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، أهم الصفات التى تميز أصحاب هذا البرج، فهم يتميزون باللباقة والفصاحة والقدرة على التكيف مع جميع أنماط البشر، كما يستطيعون التعبير عن مشاعرهم دون خوف أو ارتباك وكسب الناس ومصادقة الأشخاص الجديدة بسهولة، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون: "فالطريق مفتوح أمامك للحصول على نتائج جهدك وتعبك والوصول إلى حلمك الذى تتعب وتجتهد لتحقيقه والوصول إليه".>حياتك العملية تسير وفق الخطط والأهداف التى خططت لها منذ عدة سنوات وكنت تعمل على الوصول إليها فأنت تسير على الطريق الصحيح، لذا حافظ على حماسك الذى يعد الحافز الوحيد للتقدم والتفوق وإثبات مواهبك وقدراتك الكبيرة.>حياتك العاطفية مضطربة هذه الأيام، ففشل علاقتك العاطفية السابقة يؤثر عليك حتى الآن ويتسبب فى إصابتك بالحزن والكآبة، لا تدع هذه المشاعر السلبية تؤثر عليك، ستجد قريبًا شخصًا مناسبًا يساعدك على حب نفسك ويعوضك عن الأحداث المريرة التى عشتها ولحظات الحزن والبكاء الشديدة والعلاقات العاطفية الفاشلة التى مررت بها وتسببت فى جرح مشاعرك وعدم إيمانك بالآخرين.