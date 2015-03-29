حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/29

الحنان والقدرة على التسامح وحب الآخرين والرغبة فى إسداء النصائح المتكررة وإرشاد الآخرين للطريق الصحيح وإنقاذهم فى أوقات الخطر هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء بالتوقف عن انتقاد الآخرين بكلماتك القاسية غير المحسوبة والتفكير فى مشاعر الآخرين قبل النطق بأى كلمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العملية كما تشير خبيرة الأبراج ماجى الفرح فى أفضل أحوالها، حيث تشهد العديد من الأحداث المفرحة والمفاجآت الخاصة بالعمل، ومكافآت مالية كبيرة فى طريقها إليك، لذا عليك التغاضى عن الأحداث اليومية المزعجة وانتظار الأحداث السعيدة التى فى طريقها إليك، واستعد للمستقبل المشرق الذى ينتظرك.
>حياتك العاطفية جيدة ومستقرة وتسير وفق خطك وأهدافك وتشعرك بالراحة والهدوء اللذين تحتاجهما فى حياتك، لذا حافظ على هذه العلاقة المميزة ولا تخسرها أو تتسبب فى فشلها وتدع زحمة الأيام وروتين العمل والضغوطات التى تواجها من كل مكان، وحاول مكافأة شريك حياتك فبفضله تتقدم بشكل أكبر وتحقق أهداف أفضل.
>حاول اكتساب صداقات جديدة ومقابلة أشخاص جدد يضفون على حياتك لونًا جديدًا ويؤثرون فى حياتك بشكل إيجابى ويلهمونك للمضى قدمًا وتحقيق إنجازاتك وأهدافك.
- توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>حياتك العملية كما تشير خبيرة الأبراج ماجى الفرح فى أفضل أحوالها، حيث تشهد العديد من الأحداث المفرحة والمفاجآت الخاصة بالعمل، ومكافآت مالية كبيرة فى طريقها إليك، لذا عليك التغاضى عن الأحداث اليومية المزعجة وانتظار الأحداث السعيدة التى فى طريقها إليك، واستعد للمستقبل المشرق الذى ينتظرك.
- على مستوى الحياة العاطفية
>حياتك العاطفية جيدة ومستقرة وتسير وفق خطك وأهدافك وتشعرك بالراحة والهدوء اللذين تحتاجهما فى حياتك، لذا حافظ على هذه العلاقة المميزة ولا تخسرها أو تتسبب فى فشلها وتدع زحمة الأيام وروتين العمل والضغوطات التى تواجها من كل مكان، وحاول مكافأة شريك حياتك فبفضله تتقدم بشكل أكبر وتحقق أهداف أفضل.
- على مستوى العلاقات العامة
>حاول اكتساب صداقات جديدة ومقابلة أشخاص جدد يضفون على حياتك لونًا جديدًا ويؤثرون فى حياتك بشكل إيجابى ويلهمونك للمضى قدمًا وتحقيق إنجازاتك وأهدافك.