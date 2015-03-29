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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/29

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/29 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/29
الرومانسية الشديدة والإفراط فى إظهار المشاعر المختلفة والقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل منمق باستخدام الكلمات المناسبة أهم ما لخصه خبراء الأبراج عن أصحاب وشخصيات ، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير بعمق وتمهل والابتعاد عن الضغوطات والروتين وأن تنحى مشاعرك جانبًا، لتتمكن من الوصول إلى القرار الصائب الذى لا تندم عليه فيما بعد.

- توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>تنصح ماجى فرح أصحاب هذا البرج بضرورة تقبل كل الأحداث والاستعداد جيدًا لتحمل الصدمات المختلفة ومواجهتها والبحث عن حلول هذه المشكلات بدلاً من إعطائها أكبر من حجمها وتضخيمها، لذا التزم بالهدوء والسكينة وحافظ على رابطة جأشك لتتمكن من تحدى هذه الصعاب والتغلب عليها دون أن تجعلها تؤثر فيك وتتسبب فى إصابتك بالحزن والكآبة.

- توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


> علاقتك العاطفية تسير بهدوء نحو النجاح، فطيبتك وقدرتك على مسامحة حبيبك وتقبل أعذاره وتبرير أخطائه تجعله يقدرك بشكل أكبر ويعمل على راحتك وإسعادك، لذا استمر فى تقدير شريك حياتك لتتمكن من الحصول على الراحة النفسية والسكينة وراحة البال، وتجنب المشكلات والجدال والنقاش الطويل.

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مصر 365

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