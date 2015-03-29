حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/29

الطيبة والدقة فى أداء الأعمال والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق رغم الصعاب المختلفة والظروف المحيطة والإصرار طوال الطريق للوصول إلى الحلم أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من المفاجآت والأحداث التى ستجعلك تتفاءل وتحب الحياة وتنس أحزانك والأحداث الأليمة التى مرت بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
> حياتك العملية غير مستقرة وتشهد العديد من التوترات بسبب إهمالك فى العمل وإصرارك على التكاسل وعدم التطوير من نفسك ورغبتك الدائمة فى مقارنة نفسك بالآخرين والعمل على انتقاد من حولك بدلاً من التطوير من نفسك والتعزيز من مهاراتك، أنت فى مرحلة الخطر وعليك الحذر من نتائج أفعالك والتفكير بتمهل لتصلح ما أفسدته خلال الأيام القليلة الماضية، حتى لا تزيد عواقب الأمر وتخسر أكثر .
>حياتك العاطفية تحتاج الكثير من المجهود والمحاولات المتعددة لإصلاحها والنهوض بها وإصلاح أخطائك التى اشتكى منها شريك حياتك، فأنت تحتاج إلى وقت طويل لإثبات حسن نيتك ومساعدة شريك حياتك لثقة فيك مرة أخرة ومسامحتك على الأفعال التى قمت بها فى الفترة الماضية واستكمال علاقتكم العاطفية وحمايتها من الفشل.
- توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
> حياتك العملية غير مستقرة وتشهد العديد من التوترات بسبب إهمالك فى العمل وإصرارك على التكاسل وعدم التطوير من نفسك ورغبتك الدائمة فى مقارنة نفسك بالآخرين والعمل على انتقاد من حولك بدلاً من التطوير من نفسك والتعزيز من مهاراتك، أنت فى مرحلة الخطر وعليك الحذر من نتائج أفعالك والتفكير بتمهل لتصلح ما أفسدته خلال الأيام القليلة الماضية، حتى لا تزيد عواقب الأمر وتخسر أكثر .
- توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>حياتك العاطفية تحتاج الكثير من المجهود والمحاولات المتعددة لإصلاحها والنهوض بها وإصلاح أخطائك التى اشتكى منها شريك حياتك، فأنت تحتاج إلى وقت طويل لإثبات حسن نيتك ومساعدة شريك حياتك لثقة فيك مرة أخرة ومسامحتك على الأفعال التى قمت بها فى الفترة الماضية واستكمال علاقتكم العاطفية وحمايتها من الفشل.