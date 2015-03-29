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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/29

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/29 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/29
يتمتع أصحاب هذا البرج بشخصياتهم الجادة والمسئولة فهم من أكثر الأشخاص اللذين يسهل الاعتماد عليهم فى كل أمورك والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، حيث يتصفون بحنانهم الشديد وقدرتهم على احتواء الآخرين وتقبل النقد والنقاش للوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث السعيدة التى ستغير من مزاجك وتفرحك طيلة الأسبوع، فمفاجآت عديدة فى طريقها اليك.

- توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة الاجتماعية


>حياتك العملية غير مستقرة وتحتاج إلى الترويح عن نفسك والخروج والتنزه مع أصدقائك وتمضية بعض الوقت معهم، لتتمكن من التغيير والتجديد من حياتك والحصول على الاسترخاء والسكينة والهدوء الذى طالما كنت تطمح للوصول إليه، فبدنك ونفسك عليك حق لذا يجب عليك الاهتمام بنفسك بشكل أكبر وتمضية الوقت مع نفسك بشكل أكبر.

- توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية تشهد تطور كبير بسبب اهتمامك بنصائح أصدقائك والمحيطين بك ومحاولاتك للتحسين من نفسك والتطور لبعض الشىء، لذا استمر فى فعل ما تقوم به لتحصد نتائجه المذهلة وتتمكن من كسب شريك حياتك والحصول على ثقته وإخلاصه وحبه لك إلى الأبد وتجنب الجدال والمشكلات التى تقع فيها معظم العلاقات العاطفية.

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مصر 365

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