أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/29

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/29 حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/29
الهدوء والسكينة وحب التأمل والتدقيق فى الموضوعات المختلفة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد يومًا عصيبًا وتقابلك العديد من العوائق والصعاب المختلفة التى ستتسبب فى حزنك واكتئابك لفترة طويلة، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث.

- توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>فعلى صعيد العلاقات العامة تؤكد ماجى فرح أن علاقاتك العاطفية جيدة ولا تحتاج إلى بذل مجهود أكثر، فذكاؤك وقدرك على اكتساب الأصدقاء بسرعة وسهلة وتوسيع دائرة معارفك تجعلك محط إعجاب وتقدير الجميع وموضع ثقة جميع أصدقائك وزملائك فى العمل.

- رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015


>وتشير ماجى فرح أن هذا الشهر من الأشهر المختلفة التى ستؤثر فى حياتك بأكملها وستتذكرها طيلة حياتك، لما ستشهده من أحداث مهمة ومختلفة، ستجعلك شخص أفضل، وربما فيما بعد سيصبح شهر مارس شهرك المفضل وتميمة الحظ بالنسبة لك التى ستتفاءل بها فيما بعد وتتذكرها كلما شعرت باليأس أو الإحباط من الشهور التى تليها، لذا اقتنص جميع الفرص الموجود أمامك وحاول التركيز فى الاستفادة من الأحداث المقبلة فربما لن تتكرر مرة أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى