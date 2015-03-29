حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/29

يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات المرحة المحبة للحياة والتى تعشق التغيير والتجديد وتجربة الأشياء الغريبة وغير التقليدية والابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة التى ستحقق لك مكاسب عديدة وأرباح طائلة لم تكن تتخيلها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة حصر الأشياء والأغراض التى ترغب فى شرائها والحصول عليها وكتابتها فى قائمة محددة مع تحديد جدول زمنى مخصص بدلاً من إنفاق الأموال على الأشياء غير المفيدة والتى تتسبب فى إهدار الكثير من الأموال دون داعٍ.
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الاهتمام بصحتك بعض الشىء وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام حتى تصل إلى الوزن المناسب وخسارة بعض الوزن والاهتمام باتباع نظام صحى متوازن يظهرك فى أجمل طلة بدلاً من الإهمال فى مظهرك طوال الفترة الماضية.
> لعائلتك وأصدقائك حق عليك يجب أن تمضيه بجانبهم والاستمتاع بوقتك، والابتعاد عن روتين العمل اليومى المرهق، فأصدقاؤك يحتاجونك هذه الفترة لتساندهم كما ساندوك من قبل طوال حياتك.
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- على مستوى العمل والمال
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة حصر الأشياء والأغراض التى ترغب فى شرائها والحصول عليها وكتابتها فى قائمة محددة مع تحديد جدول زمنى مخصص بدلاً من إنفاق الأموال على الأشياء غير المفيدة والتى تتسبب فى إهدار الكثير من الأموال دون داعٍ.
- على مستوى الصحة
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة الاهتمام بصحتك بعض الشىء وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام حتى تصل إلى الوزن المناسب وخسارة بعض الوزن والاهتمام باتباع نظام صحى متوازن يظهرك فى أجمل طلة بدلاً من الإهمال فى مظهرك طوال الفترة الماضية.
- على مستوى العلاقات العامة
> لعائلتك وأصدقائك حق عليك يجب أن تمضيه بجانبهم والاستمتاع بوقتك، والابتعاد عن روتين العمل اليومى المرهق، فأصدقاؤك يحتاجونك هذه الفترة لتساندهم كما ساندوك من قبل طوال حياتك.
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